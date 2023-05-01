В Дагестане прошёл первый парад у дома ветерана

В преддверии Дня Победы в Махачкале прошел парад перед ветеранами, участниками блокады Ленинграда, а также военнослужащими, принимавшими участие в специальной военной операции. «Шествие добровольцев» в рамках проекта «Наши Герои» прошло от улицы Магомеда Ярагского до улицы имени генерала Омарова.

Прошедшее в очень торжественной обстановке, в сопровождении духового военного оркестра, с развернутым флагом размером 200 квадратных метров, шествие, никого не оставило равнодушным. Далее у дома участника Великой Отечественной войны Магомеда Кудаева состоялась интересная концертная программа. Были исполнены песни тех далеких героических лет, которые и сегодня напоминают ветеранам об их боевой молодости. Не обошлось и без национальной музыки, под которую юные представители ансамбля «Гордость Дагестана» станцевали лезгинку.

Организатором мероприятия выступили «Волонтёры Победы» при поддержке военного духового оркестра Каспийской флотилии, ГУ МЧС России по РД, Управления Федеральной службы исполнения наказания по РД, Управления Росгвардии, колледжа ГО и ЧС, активистов ВСКС и движения «Юнармия».

С наступающим праздником участников ВОВ, блокадников Ленинграда и СВО поздравили педагоги, работники министерства по национальной политике и делам религий республики, сотрудники управления МЧС России по РД, представители Союза ветеранов ополчения 1999 года, а также народная артистка Дагестана Зульфия Ильясова.