В Дагестане прошёл круглый стол по реабилитации граждан с ОВЗ

Социализацию и реабилитацию граждан с ОВЗ обсудили в конференц-зале Анжи-Арены с участием члены рабочей группы программы «Сопровождение через всю жизнь» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Екатерины Иноземцевой.‎

Были обсуждены меры оказания поддержки людей с инвалидностью, в частности при содействии благотворительных организаций; проблемы обеспечения лекарственными препаратами; пути развития адаптивной физкультуры и спорта для людей с ОВЗ; организацию доступной среды и создания туристической инфраструктуры для семей с детьми-инвалидами.