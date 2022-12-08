Общество

В Дагестане прошёл круглый стол по реабилитации граждан с ОВЗ

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Социализацию и реабилитацию граждан с ОВЗ обсудили в конференц-зале Анжи-Арены с участием члены рабочей группы программы «Сопровождение через всю жизнь» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Екатерины Иноземцевой.

Были обсуждены меры оказания поддержки людей с инвалидностью, в частности при содействии благотворительных организаций; проблемы обеспечения лекарственными препаратами; пути развития адаптивной физкультуры и спорта для людей с ОВЗ; организацию доступной среды и создания туристической инфраструктуры для семей с детьми-инвалидами.

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