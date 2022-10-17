В Дагестане прошёл фестиваль «Волонтер ЮИД»

В десяти регионах России прошел фестиваль «Волонтёр ЮИД», в том числе и в Дагестане. За два дня работы фестиваля, в нём приняли участие около восьмисот детей. Участники мероприятия изучали знаки и правила дорожного движения при участии профессиональных аниматоров.

По словам руководителя отдела реализации экспертного центра «Движение безопасности» Натальи Титовой, Дагестан был выбран площадкой для проведения фестиваля, в том числе из-за неутешительной статистики по детскому дорожно-транспортному травматизму.