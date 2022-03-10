Общество

В Дагестане прошло заседание оргкомитета по проведению Года образования

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В Правительстве прошло заседание оргкомитета по проведению в Дагестане Года образования. Заместитель Председателя Правительства Мурад Казиев провёл заседание в режиме видеоконференцсвязи с участием глав муниципальных образований. Обсуждали организацию работы по формированию функциональной грамотности у обучающихся.

2022 год объявлен Годом образования в республике Указом Главы Дагестана Сергея Меликова. Главная задача – привлечь внимание к этой сфере, обозначить основные приоритеты, а также вовлечь в развитие системы образования все уровни власти и общественность, чтобы в конечном итоге добиться предоставления образовательных услуг высокого качества и при этом сделать их доступными.

Утверждён план проведения в республике Года образования и выбран логотип Года. Созданы рабочие группы по основным 13 направлениям, в том числе по строительству образовательных организаций, повышению эффективности организации горячего питания в школах.

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