В Дагестане прошло заседание оргкомитета по проведению Года образования

В Правительстве прошло заседание оргкомитета по проведению в Дагестане Года образования. Заместитель Председателя Правительства Мурад Казиев провёл заседание в режиме видеоконференцсвязи с участием глав муниципальных образований. Обсуждали организацию работы по формированию функциональной грамотности у обучающихся.

2022 год объявлен Годом образования в республике Указом Главы Дагестана Сергея Меликова. Главная задача – привлечь внимание к этой сфере, обозначить основные приоритеты, а также вовлечь в развитие системы образования все уровни власти и общественность, чтобы в конечном итоге добиться предоставления образовательных услуг высокого качества и при этом сделать их доступными.

Утверждён план проведения в республике Года образования и выбран логотип Года. Созданы рабочие группы по основным 13 направлениям, в том числе по строительству образовательных организаций, повышению эффективности организации горячего питания в школах.