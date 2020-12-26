В Дагестане прошло вручение госнаград профессионалам своего дела из каждой сферы

Сергей Меликов в торжественной обстановке 26 декабря встретился с представителями различных сфер деятельности, внесшими вклад в развитие Дагестана. Встреча была организована с целью поощрения — вручения государственных наград. В частности были отмечены профессионалы сфер культуры, искусства, образования, спорта, сельского хозяйства, экономики, строительства, науки и других.

Врио главы Дагестана поблагодарил каждого за вклад в развитие родной республики, подчеркнул важность созидательного труда. Особое внимание в силу возникшей эпидемиологической ситуации было уделено медикам.

Среди награжденных оказались Иса Омаров — член Союза писателей России, Алмазов Алибек — директор Института проблем геометрии и возобнавляемой энергетики, Раджабов Тимур — старший агроном ООО «ДКК-СТ», Муса Исаев — учитель одной из школ Хивского района и многие другие. В частности представители спорта и журналистики.

Государственные награды, благодарности, юбилейные награды вручались в преддверии Нового года, который будет юбилейным для Дагестана — прошло 100 лет с момента образования Дагестанской АССР, в силу чего руководство республики решило выделить и поблагодарить тех, кто так или иначе развивает республику, делает её лучше.