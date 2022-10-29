29 октября в Дагестане прошло открытие 52-х Международных соревнований по вольной борьбе имени Али Алиева. В мероприятии принял участие Сергей Меликов, который поприветствовал участников соревнований, а также вручил награды именитым тренерам Дагестана за спортивные достижения.

Так, медаль «За заслуги в области физкультуры и спорта» была вручена заслуженному тренеру по вольной борьбе Анвару Магомедгаджиеву, звания заслуженных тренеров Дагестана удостоились тренер Рустам Хуталиев и тренер Тагир Алиев.

В завершении Глава Дагестана принял участие в награждении победителей и призёров различных весовых категорий.