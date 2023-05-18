В Дагестане прошли мероприятия, посвящённые 154-летию со дня рождения поэта Сулеймана Стальского

Сегодня на родине классика дагестанской поэзии, Гомера 20-го века Сулеймана Стальского, в селе Ашага-Стал, прошло торжественное мероприятие, посвящённое 154-летию со дня рождения поэта.

В нем приняли участие глава муниципалитета Саид Темирханов, председатель Райсобрания депутатов Штибег Магомедханов, заместители главы райадминистрации, сотрудники структурных подразделений, сельских администраций, представители общественных организаций, творческой интеллигенции, педагоги, школьники и др.

Празднества по традиции начались с церемоний возложения венков и цветов у памятников Сулеймана Стальскому в одноименном сквере-парке в с. Касумкент и на рекреационной площадке у с. Новый Мамрач.

Праздничные мероприятия, посвященные дню поэзии Сулеймана Стальского прошли и в Махачкале на бульваре имени Сулеймана Стальского. Мероприятие было организовано Союзом писателей РД. В нём приняли участие руководство Союза писателей РД, народные поэты Дагестана, представители творческой и научной интеллигенции, журналисты.

Собравшиеся рассказали о роли занимаемой Сулейманом Стальским в российской поэзии, а также в рамках мероприятия возложили цветы к бюсту Гомера 20 века.

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