В Дагестане прошли киберспортивные чемпионаты по дисциплинам PUBG, DOTA 2 и CS:GO

В Дагестане в рамках реализации проекта «Развитие компьютерного спорта в Республике Дагестан» прошли киберспортивные чемпионаты по дисциплинам PUBG, DOTA 2 и CS:GO.

Участниками соревнований стали представители молодежи республики. Победители чемпионатов награждены ценными призами. По итогам чемпионатов сформирована перспективная киберспортивная команда «Team DAG».

«Мы не сомневались в успехе проекта, так как киберспорт набирает обороты в молодежной среде. Наш проект направлен на развитие и популяризация профессионального компьютерного спорта среди молодежи Республики Дагестан, посредством организации лиг по киберспортивным дисциплинам», — отметил руководитель проекта Курбан Шахбанов.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/v-dagestane-proshli-kibersportivnye-chempionaty-po-disciplinam-pubg-dota-2-i-cs-go/