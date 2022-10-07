В Дагестане прошла выставка «Даг-Агро 2022»

В Каспийске, в спорткомплексе имени Али Алиева прошла Межрегиональная специализированная выставка «Даг-Агро 2022». В ее работе приняли участие около 70 компаний из России, ближнего и дальнего зарубежья, работающих в тепличном производстве — производители технологического оборудования и материалов для теплиц, систем питания и средств защиты растений, семян, тары для овощей защищенного и открытого грунта.

Организаторами выставки выступили Ассоциация «Теплицы Дагестана» совместно с Ассоциацией «Теплицы России» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. Участники выставки получили возможность напрямую встретиться и заключить контракты, определить векторы и обменяться опытом.