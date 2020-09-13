В Дагестане прошла спортивно-приключенческая игра «Мультигонка»

12 сентября в столице Дагестана прошла «Мультигонка». В молодежных спортивных соревнованиях приняли участие двенадцать команд.

Перед участниками выступил руководитель Минмолодежи РД Камил Саидов. Он поприветствовал всех и пожелал успехов. Мухтар Амиров, президент Федерации парусного спорта республики, сообщил, что в этом году в соревнованиях участвует больше женских команд.

Всего участники преодолели 11 этапов, в том числе бег и плавание. Для оказания помощи присутствовал медперсонал и служба безопасности.

Победители и призеры получили грамоты и денежные призы.