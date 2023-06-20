В Дагестане прошла презентация энциклопедии о развитии ислама на Северном Кавказе

20 июня в актовом зале Дагестанского федерального исследовательского центра РАН прошла презентация энциклопедического словаря «Ислам на Северном Кавказе», изданного в Москве Издательским домом «Медина». В работе над словарем приняли активное участие сотрудники Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН. В мероприятии приняли участие кандидат исторических наук, директор Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН Рамазан Абдулмажидов, ответственный редактор серии энциклопедических словарей «Ислам в Российской Федерации» Ахмад Макаров, кандидат исторических наук, директор Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН Рамазан Абдулмажидов, доктор исторических наук, профессор ДГУ Иманутдин Сулаев и другие представители научной интеллигенции республики. Отметим, что серия энциклопедических словарей под общим названием «Ислам в Российской Федерации» была основана в 2004 г. Проект направлен на изучение и систематизацию исторического материала, охватывающего проблемы появления, становления и развития ислама в разных регионах России. «Проект охватывает практически все регионы Северного Кавказа. Учитывая, что все они разные, есть преимущественно горные, равнинные и смешанные, с самой разнообразной степенью изученности, со своими сформировавшимися традициями, возникали определенные сложности в составлении словаря. Но, несмотря на все трудности, нам удалось отработать практически все регионы, это первый такого рода проект. Перед нами стояла задача не оставлять пространственных и временных лакун, мы ее выполнили», — сказал Ахмад Макаров.

Источник: Мирмол