В Дагестане прошла первая аттестация экскурсоводов (гидов)

Первая аттестация экскурсоводов (гидов) состоялась в Дагестане. В ней приняли участие 38 соискателей. В течение трех дней они представляли Аттестационной комиссии свои компетенции.

Первая часть аттестации прошла в форме тестирования. Ко второй части допускались соискатели, которые успешно прошли тест.

Экзамен принимала Аттестационная комиссия, куда вошли представители Минтуризма РД, туриндустрии, религиозных организаций, научного сообщества.

Особое внимание эксперты уделили не только корректному изложению исторических фактов, но и доступности материала, эмоциональности рассказа, а также знаниям правил и требований безопасности при экскурсионном обслуживании.

Очередная аттестация состоится в первом квартале следующего года.