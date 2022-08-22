В Дагестане прошла акция по разворачиванию флага России

В Дагестане прошла акция «Цвета моей Родины», приуроченная ко Дню государственного флага Российской Федерации. В рамках мероприятия масштабный российский триколор размером 15×20 метров был развернут в живописных уголках Дагестана.

Так, флаг развернули на крепости «Нарын-кала» в Дербенте, на подвесном мосту в Казбековском районе, на смотровой площадке в Тарки-Тау. Кроме того, акция была проведена в парке им. Ленинского Комсомола в Махачкале и в городе Избербаше.

К участию в мероприятии присоединились активисты РДШ, «Юнармии», ВОД «Волонтеры Победы», представители общественных организаций и другие.

Добавим, что в течение дня флаг России также будет развернут на территории лагеря «Солнечный берег» в городе Избербаше.