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В Дагестане прошел Всероссийский форум «Актуальные вопросы патриотического воспитания молодежи: поиск и решение

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В Историческом парке «Россия – моя история» прошел Всероссийский форум «Актуальные вопросы патриотического воспитания молодежи: поиск и решение».

В нем приняли участие заместитель Председателя НС РД Камил Давдиев, министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, председатель Совета старейшин при Главе РД Ибрагим Ибрагимов, ректор Дагестанского государственного педагогического университета Нариман Асваров, руководитель фонда Исторического парка «Россия – моя история» Тимур Велиханов, руководитель Всероссийской организации «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.

С приветственным словом к собравшимся обратился Камил Давдиев и подчеркнул значимость темы мероприятия.

«Для подрастающего поколения важное значение имеет образец для подражания, когда мы можем личным примером показать, то или иное отношение. Сегодня у нас с вами есть пример – это первый Герой России событий на Украине Нурмагомед Гаджимагомедов. Для многих бойцов, которые служат и воюют там, этот подвиг имеет огромное значение, потому что поднимается дух и становится крепче наша армия. Это и большой пример для многих молодых ребят, которые сидят здесь видят и знают на какой шаг пошел Н. Гаджимагомедов, у которого вся жизнь впереди, что говорит о духе нашего народа, о духе наших бойцов. У нас в Дагестане четыре героя, и они являются для нас, и для подрастающего поколения примером для подражания», – сказал К. Давдиев.

Руководитель Общероссийской организации «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер рассказал о работе организации.

В рамках форума также выступили члены Совета старейшин при Главе РД Айгум Айгумов и Магомед Ризаханов, декан факультета специального образования ДГПУ Патимат Омарова, мама Героя Российской Федерации, участника СВО на Украине Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева, советник представителя МИД России в г. Махачкала Амирхан Магомеддадаев, студентка правовой академии Александра Полищук.

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