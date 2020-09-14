В Дагестане прошел веломарафон

В нем приняли участие больше 50 человек.

В марафоне приняли участие любители велоспорта и профессиональные велогонщики из клубов.

«Leki Belidji», «Дагвело», «Ново Мака», «Bike Band», «Dag_team_travel» и другие.

Марафон стартовал в поселке Белиджи, продолжился до экраноплана «Лунь» и крепости Нарын-кала и завершился в Самурском лесу.

Таким образом, велогонщики проехали дистанцию в 200 километров.

Пятеро победителей, и призеров марафона, одна из которых единственная участница марафона, получили сертификаты на 10 000, 6 000 и 3 000 рублей.

Велопробег проходит в республике второй год. Он призван популяризировать здоровый образа жизни.