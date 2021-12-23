Политика

В Дагестане прошел семинар для сотрудников муниципальных центров управления

Оставить комментарий

В ДГУНХ прошёл итоговый обучающий семинар муниципальных центров управлений Республики Дагестан.

Семинар организовали в Центре управления регионом Дагестана.
В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства Тамара Чинённая, руководитель ЦУР Султан Абдуралимов, ректор ДГУНХ Ахмед Бучаев.

Тамара Чинённая, отметила эффективную работу муниципальных центров управления.

«Мы видим результаты проводимой совместной работы. Надеюсь, что в следующем году качество работы обратной связи улучшится, и население нашего региона будет получать более развернутые ответы на беспокоящие их вопросы, и вместе с тем, более оперативное решение проблем», — добавила она.

Слушатели семинара приняли участие в командообразующих играх и образовательных семинарах. Руководители блоков Центра рассказали о методах эффективной работы.

Отличившиеся сотрудники МЦУ получили благодарственные письма.

Также читают:

Глава Ботлихского района ответил на публикации в И...
Артем Здунов назначен Председателем Правительства ...
Герой Социалистического труда Магомедзапир Гереев ...
Лесной комитетин хIаттис йиная буйирмишар

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *