В Дагестане прошел конкурс на самый большой абрикос и соревнования по разбиванию абрикосовых косточек.
Фестиваль «Абрикосы Дагестана» проходит в первый раз. В торжественном открытии принял участие врио Главы республики Сергей Меликов.
В конкурсах участвовали представители десяти районов республики.
Самый крупный абрикос в Дагестане вырастили в ЛПХ «Гитинов» Шамильского района. Размер фрукта составляет 12 см.
Унайзат Малагитинова из Хунзахского района победила в конкурсе по разбиванию косточек.
Победители, призеры и участники получили ценные подарки и денежные премии.
Выставка «Абрикосы Дагестана» проходит в Махачкале, на улице Пушкина.