В Дагестане прошел конкурс на самый большой абрикос и соревнования по разбиванию абрикосовых косточек.

Фестиваль «Абрикосы Дагестана» проходит в первый раз. В торжественном открытии принял участие врио Главы республики Сергей Меликов.

В конкурсах участвовали представители десяти районов республики.

Самый крупный абрикос в Дагестане вырастили в ЛПХ «Гитинов» Шамильского района. Размер фрукта составляет 12 см.

Унайзат Малагитинова из Хунзахского района победила в конкурсе по разбиванию косточек.

Победители, призеры и участники получили ценные подарки и денежные премии.

Выставка «Абрикосы Дагестана» проходит в Махачкале, на улице Пушкина.