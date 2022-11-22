В Дагестане прошел гала-концерт межрегионального фестиваля «Этнова»

В Республиканском молодежном центре прошел фееричный гала-концерт в рамках Межрегионального фестиваля этнической культуры «Этнова».

Свои вокальные и хореографические таланты продемонстрировали студенты Невинномысского государственного гуманитарно-технического института, Ставропольского государственного педагогического института, Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова, Карачаево-ЧГУ, ЧГПУ, ЧГУ имени А. А. Кадырова, Северо-Осетинского государственного университета, ДГУНХ, ДагГАУ, ДГМУ, ДГПУ, а также ДГТУ.

Открыл программу хореографический ансамбль ДГТУ «Вершины Кавказа» с зажигательным кумыкским танцем. Также были исполнены народные песни на чеченском, кабардинском, балкарском, осетинском, аварском и табасаранском языках. Красотой акапельных песен некрасовских казаков поразили присутствующих студентки Ставропольского педуниверситета.

ДГПУ на мероприятии представил национальный показ мод старинных костюмов разных народов Дагестана, а ставропольские армяне удивили зрителей национальным танцем «Шалохо» и соло на армянском барабане (дхол) – арцах. Представители Кабардино-Балкарии показали парный танец «Бжедушский исламей» и «Кафа».

Исполнительское мастерство, этническую самобытность, художественную выразительность и талантливые особенности участников оценивали компетентные члены жюри.

По итогам конкурсного дня гран-при Фестиваля завоевал Ставропольский педагогический университет. Победителями в номинации «Национальная хореография» стал Карачаево-Черкесский госуниверситет, в номинации «Национальный вокал» — Чеченский госуниверситет, а кубка номинации «Национальное подворье» удостоился Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт.

Все остальные вузы также были отмечены специальными призами от организаторов Фестиваля.

Завершился гала-концерт церемонией вручения благодарственных писем в адрес ректоров университетов за участие и вклад в сохранение культурно-исторического наследия в молодежной среде.

Напомним, что завтра участников Фестиваля ждет не менее насыщенная программа. Для приезжих гостей республики проведут обзорные экскурсии по красотам Дагестана.

Источник: https://dagpravda.ru/novosti/v-dagestane-proshel-gala-koncert-mezhregionalnogo-festivalya-jetnova/