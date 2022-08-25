В Дагестане прошел форум добровольцев-наставников

С 22 по 24 августа в Дагестане, на базе детского лагеря «Надежда» в рамках проекта «Школа добрых дел», проходил Республиканский форум добровольцев-наставников. Участниками мероприятия стали активисты молодежных добровольческих объединений, «серебряные добровольцы» и школьные кураторы Российского движения школьников.

Образовательная программа включила в себя семинары, мастермайнды, тренинги и мастер-классы. В роли экспертов на площадке выступили председатель правления ДРОО «Центр развития добровольческих инициатив» Людмила Саидова, сотрудники АНО «Добровольцы Дагестана» Рашид Абдуллаев и Ахмед Абдурахманов, комиссар ДРО «Российские студенческие отряды» Зульхиджа Казбекова, руководители и представители добровольческих организаций региона.

«Школа добрых дел» это проект с историей, уже создано 268 школьных добровольческих отрядов. Вот и в этот раз вся программа была направлена на то, чтобы волонтеры получили знания для создания школьных добровольческих отрядов, привлечения новых волонтеров и популяризацию добровольчества среди детей, молодежи и родителей. У наставников на руках имеется готовый инструмент, который они смогут применить уже в сентября при проведении «добрых уроков». Каждый бедующий наставник проекта получил комплект шпаргалок юного добровольца. Это уже четвертый выпуск нашей «Школы добрых дел» и надеемся, что ребята успешно вольются в систему наставничества», — отметила Людмила Саидова, руководитель проекта.

На форуме участники узнали о разных направлениях волонтерства, обменялись контактами с представителями организаций, получили материалы по вопросу ведения страниц добровольческих организаций в популярных социальных сетях и организации информационного сопровождения в целом, а также подготовили и презентовали социальные проекты.

«Очень рад, что получилось попасть на форум наставников. Столько нового узнал для себя на форуме, обменялся контактами и завел новых друзей. С группой разработали проект по экологическому просвещения, который планируем запустить в ближайшем будущем. Будет также интересно поработать с юными волонтерами и поделиться полученными знаниями», — рассказал участник форума Муташев Батыргиши.

Форум был организован Центром развития добровольческих инициатив и Министерством по делам молодежи РД в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование».