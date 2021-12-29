В Дагестане прошел фестиваль Российского движения школьников

В Республиканском молодёжном центре прошёл зимний фестиваль Российского движения школьников. В нем приняли участие победители и активисты республиканских и всероссийских акций, конкурсов и проектов вместе с кураторами РДШ.

Цель фестиваля — формирование у подростков мотивации к персональному жизнетворчеству и активной социальной позиции в рамках участия в деятельности Российского движения школьников.

В рамках фестиваля состоялась акция «Волшебство новогодней поры», где проходил мастер-класс по оформлению подарков для детей из республиканской детской больницы.

Также состоялось награждение победителей конкурса «Доброволец года 2021» в номинации «Юный Волонтёр». По итогам первое место заняла Алия Магомедова (СОШ №12, г.Махачкала), второе место — Джамиля Шефиева (СОШ №1, г.Каспийск), а третье место — Динара Гасанова (СОШ №12, г.Махачкала).