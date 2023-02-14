Общество

В Дагестане пройдёт ярмарка вакансий

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16 февраля в ЦОПП, на базе технического колледжа имени Р.Н. Ашуралиева пройдёт ярмарка вакансий.

Здесь потенциальные работники могут встретиться лицом к лицу с будущими руководителями. Студенты узнают о профессиях и специальностях, пользующихся повышенным спросом на рынке труда, и получат практическую помощь в выборе подходящей карьеры.

Среди работодателей ООО «Ямми Групп», ПАО «РусГидро», АО «Дагдизель» и Торговый дом «Киргу».

Ярмарка состоится в 14.30 по адресу: г. Махачкала, проспект Гамидова, переулок Студенческий, 3.

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