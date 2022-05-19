В Дагестане пройдёт Всероссийская акция «Ночь музеев»

Дагестан в очередной раз присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев», которая состоится по всей стране 21 мая.

В музейные учреждения культуры республики вход в этот день сделают бесплатным. Кроме того, будут продлены часы работы учреждений.

Гостей дагестанских музеев 21 мая ждут десятки интересных, познавательных и запоминающихся мероприятий. Особое внимание будет уделено этнографической составляющей, поскольку 2022-й год объявлен Годом культурного наследия народов России.

Помимо привычных выставочных мероприятий жители и гости республики смогут побывать на концертах, мастер-классах, театрализованных представлениях и тематических экскурсиях.

Все эти мероприятия будут проходить не только в столице республики, но и в муниципальных районах.

Так, Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой на «Ночь музеев» приглашает посетителей на презентацию коллекции авторских национальных платков и концерт солистов Дагестанской филармонии.

Государственный оркестр народных инструментов РД и Ансамбль танца Дагестана «Каспий» будут выступать в Музее-заповеднике-этнографическом комплексе «Дагестанский аул». Кроме того, в музее в этот день запланированы мастер-классы по ковроткачеству, вышивке, резьбе по дереву, живописи, ювелирному делу.

Музей истории мировых культур и религий подготовил мастер-класс по кубачинской вышивке «И льётся золото сквозь пальцы», а также мастер-класс в технике макраме «Искусство хитросплетения».

В Национальном музее Дагестана им. А. Тахо-Годи будут работать этнографические мастер-классы по кубачинскому и унцукульскому искусству, балхарскому и сулевкентскому мастерству, изготовлению открыток и бумажных кукол в дагестанском национальном костюме и другим видам декоративно-прикладных искусств народов Дагестана.

На открытых площадках музея запланированы музыкальные выступления солистов Дагестанской филармонии им. Т. Мурадова в рамках проекта «Уличные музыканты».

Провести первую пробу кисти, а также научиться азам гончарного мастерства и балхарской росписи глиняных изделий сможет каждый посетитель архитектурного комплекса «Цитадель Нарын-кала». Перед посетителями Дербентского музея-заповедника выступит Государственный ансамбль «Каспий» с танцевальными номерами «Лезгинка», а также будет исполнен «Грузинский народный танец» с участием группы Табасаранского театра. В исполнении педагогов и солистов Дербентского музыкального училища им. Д. Ашурова прозвучат композиции на национальных языках и увертюры из опер: «Кармен», «Кероглу» и «Турецкий марш». Юных гостей музея-заповедника ждет театрализованное представление (народная сказка) «Пряники для волка».

И, конечно же, какое мероприятие в солнечном Дербенте обходится без ароматного чая из армуды? С «Традиций чаепития в Дербенте» откроют акцию жители города и туристы.

В рамках Ночи музеев предусмотрен также показ документальных и художественных фильмов о народно-художественных промыслах Дагестана и дефиле национальных костюмов.