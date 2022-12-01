В Дагестане пройдёт I Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр «Идальго»

17 декабря 2022 года в Махачкале на площадке Исторического парка «Россия — моя история» стартует фестиваль интеллектуальных игр. Программа мероприятия включает в себя проведение турниров по играм: «Что? Где? Когда?», » Брейн-ринг», «Своя игра», «Хамса».

По словам руководителя клуба интеллектуальных игр «Идальго» Руслана Рузанова, основной задачей фестиваля является организация и проведение позитивного досуга в форме викторин и других известных игр. К этому моменту на фестиваль уже зарегистрировано более ста человек. В числе гостей мероприятия ожидается и депутат ГД Анатолий Вассерман.