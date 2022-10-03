В Дагестане пройдёт форум тепличников России, организованный Минсельхозом России и ассоциацией «Теплицы Дагестана»

Дагестан выбран местом проведения форума овощеводов закрытого грунта. Уже сегодня гости республики планируют посещение тепличного комплекса «Юг-агрохоллинг», где смогут ознакомиться с передовыми технологиями тепличного производства и конечно попробовать на вкус знаменитые дагестанские розовые томаты. Завтра, 4 октября, в Каспийске на базе спорткомплекса имени Али Алиева в 10:00 начнёт работу выставка «Даг-Агро 22». В ее работе примут участие более ста компаний из регионов России и зарубежья, работающие в тепличном производстве. Это производители технологического оборудования, удобрений и средств защиты растений, семян, тары для овощей защищенного и открытого грунта. В рамках мероприятия пройдут обучающие семинары и мастер-классы.