В Дагестане пройдёт форум дополнительного образования для детей

Форум «Дополнительное образование детей в условиях новой реальности: тренды, форматы, методики» состоится в Дагестане 24 ноября. Мероприятие пройдёт в рамках празднования Года образования на площадке Республиканского центра образования.

На форуме будут обсуждать концепцию развития дополнительного образования детей, определение новых направлений и перспектив дополнительного образования и обмен опытом между субъектами России и муниципальными образованиями республики.

Организаторами форума выступают Министерство образования и науки Дагестана, Ассоциация педагогов республики, Республиканский центр образования и Региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов детей и молодежи Альтаир.