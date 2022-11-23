Образование

В Дагестане пройдёт форум дополнительного образования для детей

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Форум «Дополнительное образование детей в условиях новой реальности: тренды, форматы, методики» состоится в Дагестане 24 ноября. Мероприятие пройдёт в рамках празднования Года образования на площадке Республиканского центра образования.

На форуме будут обсуждать концепцию развития дополнительного образования детей, определение новых направлений и перспектив дополнительного образования и обмен опытом между субъектами России и муниципальными образованиями республики.

Организаторами форума выступают Министерство образования и науки Дагестана, Ассоциация педагогов республики, Республиканский центр образования и Региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов детей и молодежи Альтаир.

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