Разное

В Дагестане пройдут ярмарки

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С 19 декабря в Махачкале, Буйнакске и Кизилюрте стартуют двухдневные ярмарки, где каждый желающий сможет приобрести продукцию дагестанских сельхозтоваропроизводителей по ценам ниже рыночных. Инициатором мероприятия выступило Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД. Торговые площадки будут работать с раннего утра и до конца дня.
Продовольственные ярмарки начнут свою работу в городах республики.

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