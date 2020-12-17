В Дагестане пройдут ярмарки

С 19 декабря в Махачкале, Буйнакске и Кизилюрте стартуют двухдневные ярмарки, где каждый желающий сможет приобрести продукцию дагестанских сельхозтоваропроизводителей по ценам ниже рыночных. Инициатором мероприятия выступило Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД. Торговые площадки будут работать с раннего утра и до конца дня.

Продовольственные ярмарки начнут свою работу в городах республики.

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