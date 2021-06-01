В Дагестане пройдут праздничные мероприятия в День защиты детей

В Республике Дагестан в Международный день защиты детей будет проведён ряд праздничных мероприятий для детей из малоимущих семей и для детей с ограниченными возможностями.

1 июня на территории экотуркомплекса «Главрыба» будет организована детская программа. Она включает в себя развлекающих аниматоров, певцов и праздничный салют. Кроме того, на территории мероприятия предусмотрены столы с горячим питанием и интерактивные площадки.

Стоит отметить, что на территории экотуркомплекса Главрыба Международный день защиты детей будет отмечаться по инициативе Врио Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.