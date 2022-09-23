В Дагестане пройдут «Мирзабековские чтения» в память о председателе правительства Абдуразаке Мирзабекове. С такой инициативой выступил председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Абдуразак Марданович Мирзабеков – знаковая фигура в истории дагестанской политики. Он возглавил кабинет министров республики в непростое время, но за десятилетие смог многое сделать для развития региона, укрепления дагестанской государственности, благополучия дагестанцев.

Абдулмуслим Абдулмуслимов проучил своему заместителю Муслиму Телякавову и Министерству образования и науки Республики Дагестан организовать совместно с вузами и представителями науки «Мирзабековские чтения» в память об общественно-политическом деятеле, председателе Совета Министров Дагестанской АССР — председателе Правительства Республики Дагестан с 1987 по 1997 гг.», — прокомментировал Абдулмуслим Абдулмуслимов.