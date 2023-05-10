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В Дагестане пройдут курсы по социальному проектированию с приглашением экспертов Фонда президентских грантов

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С 11 по 13 мая 2023 г. при поддержке Министерства по национальной политике и делам религий РД в регионе пройдут курсы по социальному проектированию с приглашением экспертов Фонда президентских грантов.

Тема курса «Проектная заявка. Путь к победе».

Курсы по социальному проектированию пройдут в:
городе Махачкале – 11 мая
городе Каспийске – 12 мая
городе Дербенте 13 мая.

Количество участников ограничено. Для участия в курсах необходимо подать заявку до 10 мая 2023 г. на эл/почту socialproject05@mail.ru, с указанием темы письма «Курсы_ название города».

О времени и месте проведения курсов участников известят заранее. Информацию о конкурсе также можно получить по телефону: 8 (963) 402-11-49.

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