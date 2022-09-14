В Дагестане пройдут концерты Ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии

С 15 по 17 сентября в городах Республики Дагестан состоится концертный тур Ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии.
Выступления известного творческого коллектива пройдут в рамках празднования Дня единства народов Дагестана, 75-летия города Каспийска и в связи с 5-й годовщиной образования Северо-Кавказского округа Росгвардии.
В программу войдут песни военных лет и современные патриотические композиции, инструментальные и хореографические номера, а также авторские стихотворения.
Расписание концертов:
15 сентября в 15:00 ч.– г. Дербент, городская набережная;
16 сентября в 18:00 ч. – г. Махачкала, летняя эстрада Даггосфилармонии;
17 сентября в 11:00 ч. – г. Каспийск, пл. Ленина, летняя сцена.
Посетить концерты смогут все желающие. Вход свободный.