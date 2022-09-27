В Дагестане пройдут «Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов»

Под эгидой лозунга «ОАЭ наводят мосты дружбы между народами»

Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации приглашает посетить «Дни культуры ОАЭ», которые пройдут в Дагестане с 28 по 29 сентября этого года.

г. Махачкала, парк на Родопском бульваре, площадка перед Аварским театром 28-29 сентября.

Время: с 11:00 до 17:00

Вашему вниманию представляем основные мероприятия в рамках «Дней культуры ОАЭ»:

-Выступление коллектива народного творчества Шарджи;

-Театрализованное представление о старинных эмиратских свадебных обрядах;

-Выставка антиквариата;

-Изготовление кукол, изготовление элемента традиционной мужской одежды «аль-фарруха», изготовление элемента традиционной женской одежды «аль-талли», роспись хной;

-Макет, демонстрирующий Эмираты в старину;

-Выставка картин о наследии ОАЭ;

-Уголок для фотографирования (где можно будет надеть традиционные эмиратские женские, мужские и детские костюмы);

-Уголок гостеприимства (где можно будет попробовать кофе и некоторые другие популярные эмиратские блюда).‏