В Дагестане пройдут дни культуры ОАЭ

В Дагестан прибыла делегация Посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации во главе с Чрезвычайным и Полномочным посолом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Аль-Джабера.

Встречали почётных гостей в аэропорту «Уйташ» г. Махачкала заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Муслим Телякавов, министр культуры РД Зарема Бутаева и министр по туризму и народным художественным промыслам РД Эмин Мерданов.

Посольство ОАЭ планирует организацию и проведение в республике «Дней культуры ОАЭ в Российской Федерации». Мероприятие будет проходить в Махачкале на площадке Аварского театра с 28 по 29 сентября.

В состав делегации помимо официальных лиц вошли мастера и творческие коллективы, которые организуют для гостей праздника мастер-классы по изготовлению элементов мужской и женской национальной одежды, росписи хной, изготовлению кукол. Также в рамках дней ОАЭ состоятся выставки картин о наследии ОАЭ и антикварных изделий с описанием их применения и театрализованное представление о старинных обрядах эмиратской свадьбы.