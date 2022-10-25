В Дагестане пройдут антитеррористические фестивали современного искусства

Ежегодные антитеррористические фестивали современного искусства пройдут в Махачкале. Восьмой год подряд министерство культуры республики и Русский театр Дагестана организовывают для молодежи два творческих конкурса – «Молодежь против террора» и «Дети Кавказа за мир на Кавказе!». В этом году события запланированы на 25 и 27 октября во Дворце культуры Ансамбля Дагестан.

Фестивали организованы в целях популяризации и пропаганды духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения, формирования негативного отношения к насилию и агрессии в любой форме.

Состоятся творческие конкурсы в трех номинациях: эстрадный вокал, художественное чтение и хореографическое искусство. Кроме того, во время фестиваля «Дети Кавказа за мир на Кавказе!» пройдет конкурс рисунков.

Участники фестивалей традиционно учащиеся школ искусств, старших классов школ, студенты вузов, а также представители молодежных организаций от 6 до 14 лет и от 15 до 18 лет. Их конкурсные работы во время смотра-концерта будут оценивать компетентные деятели культуры и искусства, ведущие преподаватели хореографических коллективов, народные и заслуженные артисты Дагестана и России.

Победителей жюри выберет по итогам голосования. За первое, второе и третье место участники получат не только дипломы, но и денежные призы.