В Дагестане пройдут акции «Сад Памяти» и «Сохраним лес»

На встрече в Комитете по лесному хозяйству глава кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов поднял вопрос увеличения и сохранения лесного массива в республике. Он рекомендовал сотрудникам ведомства расширить географию проведения акций по посадке деревьев и активнее привлекать на них дагестанскую молодежь.

«Хотелось бы обратить ваше внимание, как работников лесной отрасли, на ежегодно проводимые акции «Сад Памяти» и «Сохраним лес». Эти акции приучают молодое поколение к бережному отношению к лесу и природе. Это мощный, положительный рычаг в воспитании будущего поколения.

«Наверное необходимо расширять географию этих акций, добиваться внедрения этого опыта в каждом городе, муниципалитете, поселке, селе. Привлекать к этим акциям нужно людей всех возрастов, особенно молодежь и школьников», — отметил премьер.

Абдулмуслимов также обратил внимание работников отрасли на питомник в Ногайском лесничестве, который в советские времена выращивал большое количество сеянцев и саженцев.

«Мне хотелось бы, чтобы вы обратили на это внимание и постарались в максимально короткие сроки реанимировать этот питомник, для того чтобы выращивать такие распространенные растения, как терескен и джузгун, которые с большой эффективностью борются с наступлением песков», — подчеркнул премьер.