В Дагестане пройдет Юбилейный X Международный межрелигиозный молодежный форум

С 26 мая по 30 мая 2023 года на базе Республиканского центра образования «Солнечный берег» в Карабудахкентском районе пройдет X Международный межрелигиозный молодежный форум.

В мероприятии примут участие известные государственные и общественные деятели, представители научной интеллигенции и экспертного сообщества, богословы, занимающиеся вопросами профилактики идеологии терроризма и экстремизма, участники специальной военной операции и матери героев спецоперации, а также молодые люди из регионов России, стран зарубежья.

Форум продлится 5 дней. Ключевым мероприятием образовательной площадки станет конференция, посвященная международному опыту профилактики и противодействия идеологии терроризма, в рамках которой пройдут три секции.

Также в программу включены встречи с известными политическими, религиозными, спортивными и общественными деятелями, тематические семинары и круглые столы, спортивные состязания, конкурсы, акции, тренинги и интеллектуальные игры. Планируется экскурсия в городе Дербент, проведение антитеррористической акции.

Форум проводится в рамках реализации государственной программы республики «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».

Его организаторами выступают Министерство по национальной политике и делам религий республики, Дагестанский гуманитарный институт, Муфтият Республики Дагестан, Махачкалинская епархия русской православной церкви и организация иудейских общин Республики Дагестан.