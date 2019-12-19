В Дагестане пройдет юбилейный «Форум сельской молодежи»

С 20 по 23 декабря в Дагестане пройдет «Форум сельской молодежи». Местом проведения мероприятия является база отдыха «Одиссей». Его участниками станут сто пятьдесят студентов, молодых фермеров, активистов.

Форум призван создать площадку для диалога молодежи из сел, в котором они смогут поделиться опытом для развития возможностей молодежи в селах и увеличения шансов для реализации их способностей.

В рамках форума намечаются встречи со специалистами из сельскохозяйственной отрасли, тренинги, дискуссионные площадки. Подробнее по по тел: 8 (989) 657 59 69.