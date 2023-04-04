В Дагестане пройдет ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» 

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан приглашает жителей региона принять участие в I этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая пройдет 14 апреля с 13.00 до 18.00 часов по адресу: город Махачкала, пр. И.Шамиля, 31 «г», Исторический парк «Россия – моя история».

Всероссийская ярмарка трудоустройства позволит соискателям ознакомиться с возможностями повышения своих профессиональных компетенций, пройти переобучение по востребованной профессии, а также узнать о мерах государственной поддержки при трудоустройстве или переезде в другой регион. Все участники ярмарки смогут пройти собеседование сразу с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами.

Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций по различным отраслям экономики.

Наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию – узнать о самых востребованных направлениях.

Карьерные консультанты модернизированного Махачкалинского Центра занятости населения помогут индивидуально спланировать карьеру и подобрать наиболее подходящую для соискателей вакансию. А кадровые консультанты окажут содействие работодателям в подборе персонала с учетом их бизнес-ситуации.