В Дагестане пройдет встреча Клуба молодых предпринимателей Росмолодежь.Бизнес

Республика Дагестан является пилотным регионом, в котором реализуется проект Клуб молодых предпринимателей Росмолодежь.Бизнес. Первая встреча Клуба пройдет 19 августа в городе Каспийске.

На встрече клуба выступит приглашенный федеральный эксперт по продажам из Москвы Дмитрий Ащепков, который специализируется на вопросах постановки отделов продаж, написании корпоративных сценариев продаж, корректировки структуры и воронки продаж.

Также в рамках встречи Клуба состоится пленарная дискуссия «Перспективы развития молодежного предпринимательства в Дагестане», на которой выступят министр по делам молодежи РД Камил Саидов, руководитель трека Росмолодежь.Бизнес Алексей Рвачев, руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Артем Хрюкин, депутат НС РД Осман Булатов.

Участие в мероприятие могут принять молодые действующие предприниматели в возрасте от 16 до 35 лет.