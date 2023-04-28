В Дагестане пройдет всероссийский субботник

Завтра, 29 апреля, Дагестан присоединится к Всероссийскому субботнику. Жители республики смогут принять участие в благоустройстве и внести личный вклад в позитивные изменения своих населенных пунктов.

Основные места – общественные и дворовые территории, где ранее проходили работы по благоустройству. Мероприятие проводится при поддержке Минстроя России в рамках онлайн-голосования за объекты благоустройства.

«Всероссийский субботник – это хорошая традиция, которая позволяет объединять жителей и повышать их вовлеченность в вопросы благоустройства территорий», – прокомментировал Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

До 31 мая каждый дагестанец в возрасте от 14 лет может отдать свой голос понравившейся территории для благоустройства на едином портале 05.gorodsreda.ru. Проекты — победители будут реализованы в республике в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Во многих субъектах страны субботник проходил 22 апреля. В Дагестане в связи с религиозными праздничными днями, уборку перенесли на более позднюю дату.

«Муниципалитеты уже предложили более 270 мест для проведения субботника. Совместно с коллегами на местах готовим необходимые инструменты, оборудование и технику. Приглашаем всех жителей Дагестана присоединиться к субботнику и часть выходного дня посвятить уборке своих населенных пунктов», — сообщила начальник отдела по благоустройству и развитию территорий Светлана Алиева.

В субботнике могут принять участие все желающие. Вовлеченность и неравнодушие дагестанцев напрямую решают задачи нацпроекта «Жилье и городская среда», что способствует улучшению городской среды в целом.