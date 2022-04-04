В Дагестане пройдет Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» по теме «Быстрая разработка приложений»

Урок состоит из видеоролика, комиксов с теорией, инфографики и интерактивного тренажера для закрепления знаний. В каждой школе преподаватели информатики могут самостоятельно организовать урок. Все материалы для проведения урока доступны на сайте https://урокцифры.рф/

Организаторами мероприятия выступают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, а также АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с компанией «1С».

Вебинар для педагогов состоится на сайте «Урок Цифры» 5 апреля 2022 года (в 10:00 и 14:00).