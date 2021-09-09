В Дагестане пройдет VIII Международный межрелигиозный молодёжный форум

С 26 сентября по 3 октября 2021 года на базе ГБОУ «Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр круглогодичного действия» (Карабудахкентский район, с. Уллубийаул, ст. Количи) пройдет VIII Международный межрелигиозный молодёжный форум, организатором которого выступают Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, Муфтият Республики Дагестан, Махачкалинская епархия и ЦРО иудейских общин Республики Дагестан.

Форум ориентирован на объединение усилий органов власти и традиционных конфессий в профилактике и противодействии распространению идеологии терроризма в молодежной среде.

Задачами форума являются предоставление для молодежи условий совместного интеллектуального, творческого и спортивного досуга, а также знакомство с практиками других регионов страны и ближнего зарубежья в сфере профилактики идеологии терроризма.

В форуме примут участие известные государственные и общественные деятели, представители научной интеллигенции и экспертного сообщества, богословы, занимающиеся вопросами профилактики идеологии терроризма и экстремизма, как из регионов РФ, так и зарубежных стран (Сирия, Египет, Белоруссия и т.д.), а также около 200 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из регионов России, стран ближнего зарубежья.

В программу форума включены мероприятия, нацеленные на получение молодежью необходимых компетенций в сфере профилактики и противодействия идеологии терроризма, а также встречи с известными политическими, религиозными, спортивными и общественными деятелями, тематические, семинары и круглые столы, спортивные состязания, конкурсы, акции, тренинги, интеллектуальные игры и многое другое.

Ключевым мероприятием форума станет конференция, посвященная международному опыту профилактики и противодействия идеологии терроризма, в рамках которой пройдут три секции: «История этноконфессионального взаимодействия: мировой опыт», «Любовь как инструмент вербовки радикалов», «Новые подходы в профилактике экстремистской идеологии в интернет пространстве».

Следует отметить, что форум проводится в рамках реализации государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».

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