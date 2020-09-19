В Дагестане пройдет VII Международный межрелигиозный молодежный форум

С 20 по 27 сентября на базе санатория «Каспий» (Республика Дагестан, Карабудахкентский район, пос. Манас) пройдет VII Международный межрелигиозный молодежный форум.

Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2018–2020 годы».

Организаторами Форума выступают Дагестанский гуманитарный институт при поддержке Министерства по национальной политике и делам религий РД, Муфтият Республики Дагестан, Махачкалинская епархия Русской Православной Церкви, Совет иудейских общин Республики Дагестан.

Мероприятие ориентировано на формирование и укрепление у представителей молодого поколения духовно-нравственных ценностей, а также воспитание правильного и доброжелательного восприятия этнического и культурного многообразия региона.

Целью проведения Форума является приобщение молодежи к истинным ценностям традиционных для России религий, расширение и укрепление межконфессионального диалога и сотрудничества в молодежной среде, нравственно-патриотическое воспитание молодежи, противодействие идеологии экстремизма и терроризма.

Официальное открытие намечено на 21 сентября и пройдет при участии Главы Республики Дагестан Владимира Васильева.

В программу мероприятия включены встречи с политиками, известными религиозными и общественными деятелями, учёными, спортсменами.

Также для участников Форума организованы мероприятия, нацеленные на личностное развитие, тренинги, дискуссионные площадки, мастер-классы, соревнования по различным видам спорта, интеллектуальные игры, экскурсионная программа, включающая посещение культовых зданий различных конфессий, исторического парка «Россия – моя история», музейных комплексов Дербента и др.

В Форуме примут участие молодые люди из субъектов СКФО, регионов России, а также стран Ближнего зарубежья.

В рамках Форума проводится Международная научно-практическая богословская конференция, посвященная роли органов власти, религиозных организаций и журналистского сообщества в достижении этноконфессионального мира и согласия в обществе.

Контактное лицо для взаимодействия со СМИ: Мурзаев Асхабали Маммамович – Директор форума тел. +7 988 222-97-44