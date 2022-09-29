В Дагестане пройдет туристический форум «Открытый Дагестан 2022»

В Махачкале 1 октября состоится туристический форум «Oткрытый Дагестан 2022». В этом году он будет приурочен к Всемирному дню туризма.

Участниками форума станут представители туристского бизнес-сообщества-туроператоры, отельеры, рестораторы, а также сельхозпроизводители, производители народных художественных промыслов, инвесторы, представители органов государственной и муниципальной власти и др.

На площадках форума пройдут семинары, мастер-классы, панельные дискуссии с привлечением ведущих экспертов отрасли со всей России. Одной из главных тем деловой программы станет развитие горных территорий и сельского туризма.

Открытый Дагестан — это форум, направленный на объединение туристского сообщества, установление деловых контактов и открытого диалога с представителями власти, повышение уровня качества предоставляемых в республике услуг и товаров, повышение инвестиционной привлекательности региона.