В Дагестане пройдет Школа молодого теолога

С 4 по 11 ноября в Дагестане пройдет II Международный молодёжный форум «Школа молодого теолога».

Организатором выступает Дагестанский гуманитарный институт при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА) и Муфтията Республики Дагестан.

Школа представляет собой коммуникативную площадку, где поднимается широкий круг актуальных вопросов, существующих в теологии — от теоретических аспектов до практических задач повседневности.

Целью Школы является раскрытие общественно-полезного потенциала молодых теологов, выстраивание качественного информационного пространства, развитие теологического образования, формирование культуры межнационального и межконфессионального общения и др.

В рамках Школы будут работать образовательные, научные, спортивные, культурные площадки. Пройдут семинары-обсуждения, публичные дискуссии, психологические тренинги.

Участие в них примут более 90 участников из таких субъектов Российской Федерации, как Москва, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Орловская область, Ставропольский край, Саратовская область, Краснодарский край и др.

В работе школы также примут участие эксперты – представители органов государственной власти, научного сообщества, религиозные и общественные деятели, в том числе из-за рубежа (Сирия, Йемен, Палестина, Ливан).