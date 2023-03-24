В Дагестане пройдет региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы»

В Республике Дагестан пройдет региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионат высоких технологий с 11 по 18 апреля.

В 2023 году соревнования по профессиональному мастерству «Профессионалы» пройдут по 41 компетенции: 35 — основные, 5 — юниорские и 1 — чемпионата высоких технологий. На 12 площадках образовательных организаций в 6 городах Республики Дагестан (г. Махачкала, г. Каспийск, г. Буйнакск, г. Хасавюрт, г. Кизляр, г. Дербент) примет участие в соревнованиях более 200 конкурсантов.

В программе Чемпионата предусмотрены торжественные церемонии открытия и закрытия Чемпионата, проведение 4 Круглых столов, 3 экскурсии по высокотехнологичным мастерским в колледжах Республики Дагестан и 5 мастер-классов в рамках деловой программы в 4 городах Республики Дагестан (г. Махачкала, г. Каспийск, г. Хасавюрт, г. Кизляр).

Церемония торжественного открытия состоится 11 апреля в ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р. Н. Ашуралиева» г. Махачкала.

Напомним, что в 2023 году чемпионат «Профессионалы» впервые состоится в рамках новой концепции одноименного Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству.

Стратегической целью Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству является содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики. Всероссийское чемпионатное движение включает Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий.

Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям. Чемпионат высоких технологий направлен на демонстрацию профессиональных навыков по перспективным и новым компетенциям.