В Дагестане пройдет первый туристический форум

В Дагестане организуют собственный туристический форум. Встреча пройдёт в октябре.

Глава Дагестана сообщил об организации форума во время выступления на Восточном экономическом форуме. Сергей Меликов сообщил, что в 2022 году регион уже принял около 1,5 млн туристов, что наполовину больше прошлогодних показателей. Турпоток в Дагестан растет настолько активно, что обеспечить всех туристов комфортными условиями пока не удастся.

На октябрьском форуме обсудят проблемные, которые необходимо решить, чтобы обеспечить нормальное функционирование туристической сферы.