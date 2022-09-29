2 октября 2022 г. в Дагестане пройдет первый этап кругосветной автоэкспедиции «Вокруг Света через Северный Кавказ». Мероприятие организовано АО «КАВКАЗ.РФ» при поддержке Министерства, администраций ГО «город Махачкала» и «город Дербент».

В рамках мероприятия предусмотрена посадка деревьев в следующих городских округах:

ГО «город Дербент» — 2 октября, 10:00, городская набережная.

ГО «город Махачкала» — 2 октября, 15:00, парк «Ак-Гель».

Контактное лицо: Дубровин Евгений Владимирович – консультант управления туристской деятельности и развития народных художественных промыслов; тел.: 8 (911) 122-22-30.