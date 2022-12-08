В Дагестане пройдет Ночной забег «Огни Дербента»

Несколько сотен участников посетят древний город Дербент, чтобы принять участие в полумарафоне «Огни Дербента». Ночной забег состоится 10 декабря при поддержке Министерства по туризму и народным художественным промыслам РД.

Всего три дистанции: 21, 10 и 3 км. Маршрут будет проложен по старинным улочкам и прогулочной зоне города. Место старта и финиша всех дистанций будет располагаться на территории крепости Нарын-Кала.

Узнать подробную информацию и зарегистрироваться на забег можно на сайте мероприятия: http://lightsofderbent.ru