В Дагестане пройдет межрегиональный форум по госзакупкам

В Дагестане состоится Межрегиональный форум «Госзаказ Дагестан – 100» при поддержке крупнейшего национального оператора электронных торгов АО «Сбербанк-АСТ».

На этой площадке обсудят вопросы развития и совершенствования системы государственных закупок.

В форуме примут участие представители Минфина России, Федерального казначейства, электронных площадок, преподаватели и эксперты в сфере закупок и руководители уполномоченных органов и заказчики из регионов.

Обсудят поправки в 44-ФЗ, цифровые сервисы для заказчиков, вопросы организации и функционирования системы государственных и муниципальных закупок и правовые аспекты.