Общество

В Дагестане пройдет Международный субботник

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20 июня, в канун Дня памяти и скорби, в республике пройдет субботник для благоустройства аллей боевой славы, воинских захоронений и других памятных мест. Мероприятие проводится Минмолодежи с участием столичного Комитета по спорту, туризму и делам молодежи и общественных организаций.

Субботник нацелен на привлечение молодежи к изучению истории, увековечению имен погибших за Родину и к уходу за памятниками воинам.

Организаторы ожидают, что в субботнике примут участие все муниципалитеты.

В Махачкале субботник пройдет в 10.30 часов на улице Гайдара Гаджиева, 8.

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