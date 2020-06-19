В Дагестане пройдет Международный субботник

20 июня, в канун Дня памяти и скорби, в республике пройдет субботник для благоустройства аллей боевой славы, воинских захоронений и других памятных мест. Мероприятие проводится Минмолодежи с участием столичного Комитета по спорту, туризму и делам молодежи и общественных организаций.

Субботник нацелен на привлечение молодежи к изучению истории, увековечению имен погибших за Родину и к уходу за памятниками воинам.

Организаторы ожидают, что в субботнике примут участие все муниципалитеты.

В Махачкале субботник пройдет в 10.30 часов на улице Гайдара Гаджиева, 8.